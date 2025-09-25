«Спартаку» предлагали назначить бывшего главного тренера ЦСКА Федотова вместо Станковича

По информации «СЭ», «Спартаку» предлагали назначить Владимира Федотова на пост главного тренера команды вместо Деяна Станковича.

Агенты предлагали красно-белым рассмотреть кандидатуру 59-летнего российского специалиста, чьим последним местом работы был ЦСКА.

Федотов возглавлял армейцев с июня 2022 по июнь 2024 года. Вместе с командой он выигрывал Кубок России и становился серебряным призером РПЛ в сезоне-2022/23. До ЦСКА специалист работал в «Оренбурге» и «Сочи», с которым также занимал второе место в премьер-лиге.

Деян Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 красно-белые под его руководством заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 9 туров чемпионата России-2025/26 команда идет на шестой строчке с 15 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

13 сентября 47-летний серб получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес главного судьи матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2) Егора Егорова. КДК РФС дисквалифицировал тренера до 19 октября, отстранение распространяется на матчи как РПЛ, так и FONBET Кубка России.