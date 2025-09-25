Путешественник Конюхов: «Всегда болею за Дзюбу. Я люблю его!»

Российский путешественник Федор Конюхов назвал «СЭ» своего любимого футболиста.

25 сентября в деревне Федора Конюхова в Тульской области прошел благотворительный медиатурнир «Лига Добра».

«В футболе я всегда болею за Дзюбу. Я люблю его! То, как он играет и ведет себя. Я бы взял его в свою экспедицию. Он хороший человек, романтик», — сказал Конюхов «СЭ».

Дзюба — четырехкратный чемпион России, также он 4 раза выигрывал Суперкубок и 3 раза — Кубок страны. Форвард является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Вместе со сборной России он доходил до четвертьфинала ЧМ-2018.

В сезоне-2025/26 37-летний Дзюба забил 4 гола в 9 матчах за «Акрон».