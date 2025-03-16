«Спартак» — «Зенит»: видео голов

«Спартак» победил «Зенит» в матче 21-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

Перед перерывом полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс перехватил мяч в центре поля и открыл счет ударом из-за штрафной.

На 84-й минуте нападающий гостей Луис Энрике сместился с фланга в центр и сравнял счет красивым дальним ударом.

На 90-й минуте Мартинс сделал дубль, замкнув передачу Даниила Денисова во вратарской.

45+2-я минута. Мартинс — 1:0

84-я минута. Луис Энрике — 1:1

90-я минута. Мартинс — 2:1