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16 марта 2025, 21:49

«Спартак» — «Зенит»: видео голов

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» победил «Зенит» в матче 21-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

Перед перерывом полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс перехватил мяч в центре поля и открыл счет ударом из-за штрафной.

На 84-й минуте нападающий гостей Луис Энрике сместился с фланга в центр и сравнял счет красивым дальним ударом.

На 90-й минуте Мартинс сделал дубль, замкнув передачу Даниила Денисова во вратарской.

45+2-я минута. Мартинс — 1:0

84-я минута. Луис Энрике — 1:1

90-я минута. Мартинс — 2:1

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.
16 марта 2025, 19:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Зенит
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» благодаря дублю Мартинса обыграл «Зенит»

РПЛ, результаты 21-го тура: «Спартак» победил «Зенит» и другие матчи
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
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25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
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