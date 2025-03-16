«Спартак» — «Зенит»: видео голов
«Спартак» победил «Зенит» в матче 21-го тура чемпионата России со счетом 2:1.
Перед перерывом полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс перехватил мяч в центре поля и открыл счет ударом из-за штрафной.
На 84-й минуте нападающий гостей Луис Энрике сместился с фланга в центр и сравнял счет красивым дальним ударом.
На 90-й минуте Мартинс сделал дубль, замкнув передачу Даниила Денисова во вратарской.
45+2-я минута. Мартинс — 1:0
84-я минута. Луис Энрике — 1:1
90-я минута. Мартинс — 2:1
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5
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6
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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