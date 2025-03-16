«Спартак» благодаря дублю Мартинса обыграл «Зенит»

«Спартак» на своем поле победил «Зенит» в матче 21-го тура РПЛ — 2:1.

Победу красно-белым принес дубль Кристофера Мартинса. Люксембуржец отличился на 45+2-й и 90-й минутах.

Единственный гол гостей на 84-й минуте забил Луис Энрике.

«Спартак» (43 очка) поднялся на второе место в РПЛ, обойдя «Зенит» (43) по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице.

«Спартак» одержал первую победу над «Зенитом» в РПЛ с 2017 года.