Семак: «Наша игра в обороне сейчас неоптимальная»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру команды в обороне после матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

— Вы сказали, что игра в обороне не ваша сильная сторона сейчас. В чем тут дело?

— Нино для нас ключевой игрок. Ему пришлось много пропустить из-за повреждения. Эракович тоже в неоптимальных кондициях. Нино — Эракович — наша основная связка центральных защитников по прошлым играм. У остальных есть шансы проявить себя и доказать. Но оборона сегодня у нас не является монолитной стеной. Тот же первый мяч — ошибка Мантуана... Такое случается. Но мы ждем, что Луис Энрике наберет форму, Жерсон адаптируется. Хотим, чтобы через игры футболисты набирали форму, но игра в обороне сейчас неоптимальная.

— Почему Зенит пока не получил от Жерсона тот эффект что ожидался?

— Он уже сыграл в сезоне более 50 матчей. Ему надо набрать оптимальные физические кондиции, понять наши требования. Но такая же ситуация была и с Малкомом, Венделом. Только Клаудиньо сразу заиграл. Конечно мы ждем, что он будет показывать свой уровень и делать разницу на поле. Но пока он не набрал лучшую форму.

В следующем туре петербуржцы на своем поле сыграют против махачкалинского «Динамо». Игра пройдет 23 августа и начнется в 16:15 по московскому времени.