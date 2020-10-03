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«Спартак» — «Зенит»: Ерохин открыл счет в матче

20:25
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин забил гол в ворота «Спартака» на 65-й минуте матча 10-го тура Тинькофф РПЛ.

Сине-бело-голубые выполнили навес штрафную площадь красно-белых, форвард «Зенита» Артем Дзюба скинул мяч Ерохину, который с нескольких метров пробил вратаря Александра Максименко.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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