В «Спартаке» заявили, что на матч с «Зенитом» осталось 1500 билетов

На матч 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» осталось 1500 билетов, сообщает пресс-служба красно-белых.

Матч между командами состоится 16 марта на «Лукойл Арене», вмещающей 45 тысяч зрителей. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.

После 20 матчей «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице с 40 очками. Петербургская команда располагается на 2-м месте с 43 очками.