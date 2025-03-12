Обляков стал лицом инновационных бутс JOGEL EVOFLY

Спортивный бренд JOGEL запустил первые российские профессиональные бутсы, главным лицом которых стал игрок ПФК ЦСКА и сборной России по футболу, а также амбассадор JOGEL Иван Обляков.

Бутсы EVOFLY сочетают в себе инновации и современные технологии. Они созданы для профессионалов и любителей футбола, для которых важны скорость и комфорт. Сверхлегкие и технологичные, они изготовлены из пяти слоев материалов, обеспечивающих комфорт, безопасность и прекрасное сцепление с мячом и полем.

Дизайн бутс вдохновлен гоночными автомобилями, что отражено характерными паттернами. Ключевая расцветка бутс — белый со вставками из ярко-красного и голубого цветов, которые добавляют динамичности и визуального контраста, подчеркивая скоростной характер модели.



ФОРМУЛА СКОРОСТИ - слоган кампании EVOFLY. Бутсы полностью разработаны в России, а в их «формулу» создания легла технологичность с акцентом на скорость, комфорт и ультралегкость.

Имидж и презентация бутс раскрываются через формулы, зарисовки на полях — все это творческие и технологические поиски, которые воплотились в современный продукт. Изображения строятся с помощью экспрессивных линий, которые образуют общую скоростную форму.

Бутсы EVOFLY разработаны в трех видах для различного уровня подготовки:

EVOFLY Prime — профессиональные бутсы для игры на натуральных и искусственных покрытиях;

EVOFLY Pro — бутсы для игроков продвинутого уровня подготовки;

EVOFLY Talant — бутсы для игры на любительском уровне.

Ключевые технологии EVOFLY Prime:

5-слойный, мягкий и высокопрочный материал верха для еще более легкой и прочной конструкции;

бесшовная конструкция для плотного прилегания к стопе и лучшего контроля мяча при игре на высоких скоростях;

X-FRAME — каркас из перекрестной конструкции верха для поддержки свода стопы и защиты голеностопа от травм;

V-FOAM в пяточной части для равномерного прилегания и поддержки стопы;

нескользящая технология NON-SLIP для надежной фиксации стельки внутри бутс;

конструкция и форма шипов OPTITRACTION для оптимального сцепления с поверхностью и возможностей взрывного отталкивания.

«Для бренда JOGEL бутсы EVOFLY — результат большой работы нашей команды, которая стремилась создать продукт мирового уровня, — заявил основатель бренда JOGEL Артур Мовсесян. — Мы гордимся тем, что первые профессиональные бутсы, разработанные в России, созданы именно нашими инженерами и теперь доступны для футболистов любого уровня. EVOFLY — это символ нашего подхода: создавать технологичные и инновационные продукты, устанавливая новые стандарты в спортивной индустрии».