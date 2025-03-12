Обляков стал лицом инновационных бутс JOGEL EVOFLY
Спортивный бренд JOGEL запустил первые российские профессиональные бутсы, главным лицом которых стал игрок ПФК ЦСКА и сборной России по футболу, а также амбассадор JOGEL Иван Обляков.
Бутсы EVOFLY сочетают в себе инновации и современные технологии. Они созданы для профессионалов и любителей футбола, для которых важны скорость и комфорт. Сверхлегкие и технологичные, они изготовлены из пяти слоев материалов, обеспечивающих комфорт, безопасность и прекрасное сцепление с мячом и полем.
Дизайн бутс вдохновлен гоночными автомобилями, что отражено характерными паттернами. Ключевая расцветка бутс — белый со вставками из ярко-красного и голубого цветов, которые добавляют динамичности и визуального контраста, подчеркивая скоростной характер модели.
ФОРМУЛА СКОРОСТИ - слоган кампании EVOFLY. Бутсы полностью разработаны в России, а в их «формулу» создания легла технологичность с акцентом на скорость, комфорт и ультралегкость.
Имидж и презентация бутс раскрываются через формулы, зарисовки на полях — все это творческие и технологические поиски, которые воплотились в современный продукт. Изображения строятся с помощью экспрессивных линий, которые образуют общую скоростную форму.
Бутсы EVOFLY разработаны в трех видах для различного уровня подготовки:
- EVOFLY Prime — профессиональные бутсы для игры на натуральных и искусственных покрытиях;
- EVOFLY Pro — бутсы для игроков продвинутого уровня подготовки;
- EVOFLY Talant — бутсы для игры на любительском уровне.
Ключевые технологии EVOFLY Prime:
- 5-слойный, мягкий и высокопрочный материал верха для еще более легкой и прочной конструкции;
- бесшовная конструкция для плотного прилегания к стопе и лучшего контроля мяча при игре на высоких скоростях;
- X-FRAME — каркас из перекрестной конструкции верха для поддержки свода стопы и защиты голеностопа от травм;
- V-FOAM в пяточной части для равномерного прилегания и поддержки стопы;
- нескользящая технология NON-SLIP для надежной фиксации стельки внутри бутс;
- конструкция и форма шипов OPTITRACTION для оптимального сцепления с поверхностью и возможностей взрывного отталкивания.
«Для бренда JOGEL бутсы EVOFLY — результат большой работы нашей команды, которая стремилась создать продукт мирового уровня, — заявил основатель бренда JOGEL Артур Мовсесян. — Мы гордимся тем, что первые профессиональные бутсы, разработанные в России, созданы именно нашими инженерами и теперь доступны для футболистов любого уровня. EVOFLY — это символ нашего подхода: создавать технологичные и инновационные продукты, устанавливая новые стандарты в спортивной индустрии».
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АРХИВ
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1