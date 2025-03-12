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Обляков стал лицом инновационных бутс JOGEL EVOFLY

Спортивный бренд JOGEL запустил первые российские профессиональные бутсы, главным лицом которых стал игрок ПФК ЦСКА и сборной России по футболу, а также амбассадор JOGEL Иван Обляков.

Бутсы EVOFLY сочетают в себе инновации и современные технологии. Они созданы для профессионалов и любителей футбола, для которых важны скорость и комфорт. Сверхлегкие и технологичные, они изготовлены из пяти слоев материалов, обеспечивающих комфорт, безопасность и прекрасное сцепление с мячом и полем.

Дизайн бутс вдохновлен гоночными автомобилями, что отражено характерными паттернами. Ключевая расцветка бутс — белый со вставками из ярко-красного и голубого цветов, которые добавляют динамичности и визуального контраста, подчеркивая скоростной характер модели.

ФОРМУЛА СКОРОСТИ - слоган кампании EVOFLY. Бутсы полностью разработаны в России, а в их «формулу» создания легла технологичность с акцентом на скорость, комфорт и ультралегкость.

Имидж и презентация бутс раскрываются через формулы, зарисовки на полях — все это творческие и технологические поиски, которые воплотились в современный продукт. Изображения строятся с помощью экспрессивных линий, которые образуют общую скоростную форму.

Бутсы EVOFLY разработаны в трех видах для различного уровня подготовки:

  • EVOFLY Prime — профессиональные бутсы для игры на натуральных и искусственных покрытиях;
  • EVOFLY Pro — бутсы для игроков продвинутого уровня подготовки;
  • EVOFLY Talant — бутсы для игры на любительском уровне.

Ключевые технологии EVOFLY Prime:

  • 5-слойный, мягкий и высокопрочный материал верха для еще более легкой и прочной конструкции;
  • бесшовная конструкция для плотного прилегания к стопе и лучшего контроля мяча при игре на высоких скоростях;
  • X-FRAME — каркас из перекрестной конструкции верха для поддержки свода стопы и защиты голеностопа от травм;
  • V-FOAM в пяточной части для равномерного прилегания и поддержки стопы;
  • нескользящая технология NON-SLIP для надежной фиксации стельки внутри бутс;
  • конструкция и форма шипов OPTITRACTION для оптимального сцепления с поверхностью и возможностей взрывного отталкивания.

«Для бренда JOGEL бутсы EVOFLY — результат большой работы нашей команды, которая стремилась создать продукт мирового уровня, — заявил основатель бренда JOGEL Артур Мовсесян. — Мы гордимся тем, что первые профессиональные бутсы, разработанные в России, созданы именно нашими инженерами и теперь доступны для футболистов любого уровня. EVOFLY — это символ нашего подхода: создавать технологичные и инновационные продукты, устанавливая новые стандарты в спортивной индустрии».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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