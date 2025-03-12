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12 марта 2025, 14:37

Дюрица считает, что Дзюба — легенда российского футбола

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица прокомментировал достижение Артема Дзюбы из «Акрона». Нападающий в возрасте 36 лет забил 234-й гол в своей профессиональной карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Дзюба — легенда российского футбола. Он провел очень много сезонов на высоком уровне. Это тот футболист, против которого защитникам всегда приходится играть на максимум. Артем заслужил этот рекорд по забитым мячам», — цитирует Дюрицу «РБ Спорт.

За свою карьеру Дзюба забил 234 гола, обогнав Александра Кержакова и став единоличным лидером «Клуба 100» — списка лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны. В его активе 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).

Источник: «РБ Спорт»
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Артем Дзюба
Ян Дюрица
Футбол
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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