Дюрица считает, что Дзюба — легенда российского футбола
Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица прокомментировал достижение Артема Дзюбы из «Акрона». Нападающий в возрасте 36 лет забил 234-й гол в своей профессиональной карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
«Дзюба — легенда российского футбола. Он провел очень много сезонов на высоком уровне. Это тот футболист, против которого защитникам всегда приходится играть на максимум. Артем заслужил этот рекорд по забитым мячам», — цитирует Дюрицу «РБ Спорт.
За свою карьеру Дзюба забил 234 гола, обогнав Александра Кержакова и став единоличным лидером «Клуба 100» — списка лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны. В его активе 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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|0-0
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16
|Факел
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|0-0
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -