Дюрица считает, что Дзюба — легенда российского футбола

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица прокомментировал достижение Артема Дзюбы из «Акрона». Нападающий в возрасте 36 лет забил 234-й гол в своей профессиональной карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Дзюба — легенда российского футбола. Он провел очень много сезонов на высоком уровне. Это тот футболист, против которого защитникам всегда приходится играть на максимум. Артем заслужил этот рекорд по забитым мячам», — цитирует Дюрицу «РБ Спорт.

За свою карьеру Дзюба забил 234 гола, обогнав Александра Кержакова и став единоличным лидером «Клуба 100» — списка лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны. В его активе 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).