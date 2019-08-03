"Спартак" заплатит за Гуса Тила 15 миллионов евро

"Спартак" близок к трансферу полузащитника АЗ Гуса Тила. Игрок уже вылетел в Москву на подписание контракта с клубом. По информации "СЭ", красно-белые заплатят за 21-летнего футболиста 15 миллионов евро, а также один миллион – в качестве бонуса.

Ранее отмечалось, что зарплата Тила в "Спартаке" составит 2,5 миллиона евро за сезон, а соглашение будет рассчитано на четыре года.

В прошлом сезоне хавбек провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. За основной состав АЗ он выступает с 2016 года. (Сергей Егоров)