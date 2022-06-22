Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:53

Жемалетдинов получил травму на тренировке в ходе предсезонных сборов

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил травму — повреждение ахиллова сухожилия, сообщает пресс-служба клуба.

«К сожалению, у Рифата Жемалетдинова подозрение на травму ахиллова сухожилия. Рифат получил повреждение на тренировке в ходе предсезонных сборов. В настоящий момент футболист проходит комплексное обследование, в результате которого будет установлен окончательный диагноз и конкретные сроки восстановления футболиста», — заявил главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

Сообщается, что 25-летнему футболисту потребуется дополнительное медицинское обследование и консультация профильных специалистов, после чего будет определена тактика лечения и станут известны сроки восстановления нашего спортсмена.

«Локомотив» проводит летние тренировочные сборы в Баковке. На них команда проведет 4 товарищеских матча.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/6990
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
«Зенит» подписывает Кассьерру, «Уфа» пытается пристроить Агаларова, Крицюк возвращается в Португалию. Главные трансферные слухи РПЛ на 22 июня
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Крыльях Советов» прокомментировали возможный переход Зиньковского в «Спартак»
Президент РПЛ Хачатурянц рассказал о ситуации со стадионом «Факела»
Ветеран ЦСКА — о заявлении «Спартака»: «Что сделаешь с этими петербуржцами? У них все схвачено»
Источник: «Спартак» заплатит за Зиньковского 240 миллионов рублей
Пресняков — о Суперкубке: «Спартак» возмущался, потому что нельзя так командовать нашим чемпионатом»
Леонид Федун отреагировал на заявление «Спартака» о матче за Суперкубок с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: «Спартак» заплатит за Зиньковского 240 миллионов рублей

Президент РПЛ Хачатурянц рассказал о ситуации со стадионом «Факела»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости