Жемалетдинов получил травму на тренировке в ходе предсезонных сборов

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил травму — повреждение ахиллова сухожилия, сообщает пресс-служба клуба.

«К сожалению, у Рифата Жемалетдинова подозрение на травму ахиллова сухожилия. Рифат получил повреждение на тренировке в ходе предсезонных сборов. В настоящий момент футболист проходит комплексное обследование, в результате которого будет установлен окончательный диагноз и конкретные сроки восстановления футболиста», — заявил главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

Сообщается, что 25-летнему футболисту потребуется дополнительное медицинское обследование и консультация профильных специалистов, после чего будет определена тактика лечения и станут известны сроки восстановления нашего спортсмена.

«Локомотив» проводит летние тренировочные сборы в Баковке. На них команда проведет 4 товарищеских матча.