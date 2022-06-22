Жемалетдинов получил травму на тренировке в ходе предсезонных сборов
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил травму — повреждение ахиллова сухожилия, сообщает пресс-служба клуба.
«К сожалению, у Рифата Жемалетдинова подозрение на травму ахиллова сухожилия. Рифат получил повреждение на тренировке в ходе предсезонных сборов. В настоящий момент футболист проходит комплексное обследование, в результате которого будет установлен окончательный диагноз и конкретные сроки восстановления футболиста», — заявил главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.
Сообщается, что 25-летнему футболисту потребуется дополнительное медицинское обследование и консультация профильных специалистов, после чего будет определена тактика лечения и станут известны сроки восстановления нашего спортсмена.
«Локомотив» проводит летние тренировочные сборы в Баковке. На них команда проведет 4 товарищеских матча.
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Ахмат – Спартак
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Химки – Зенит
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