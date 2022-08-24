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Сегодня, 13:40

«Спартак» заморозил продление контракта Селихова и трансферы Горшкова и Ежова

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Александр Селихов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», новое руководство «Спартака» временно заморозило продление контракта с голкипером команды Александром Селиховым и покупку игроков «Крыльев Советов» Юрия Горшкова и Романа Ежова.

Продление контракта Селихова и покупка футболистов из Самары были практически завершены, но новые акционеры клуба решили временно заморозить оба процесса.

Селихов перешел в «Спартак» из «Амкара» в январе 2017 года. Его контракт действует до конца 2022 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего вратаря семь матчей и восемь пропущенных голов за красно-белых во всех турнирах.

В понедельник, 22 августа, компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака», Леонид Федун вышел из состава акционеров и сложил полномочия президента клуба.

Александр Селихов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Роман Ежов
13
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
Результаты / календарь
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30 тур
26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 5
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

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