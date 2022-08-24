«Спартак» заморозил продление контракта Селихова и трансферы Горшкова и Ежова

По информации «СЭ», новое руководство «Спартака» временно заморозило продление контракта с голкипером команды Александром Селиховым и покупку игроков «Крыльев Советов» Юрия Горшкова и Романа Ежова.

Продление контракта Селихова и покупка футболистов из Самары были практически завершены, но новые акционеры клуба решили временно заморозить оба процесса.

Селихов перешел в «Спартак» из «Амкара» в январе 2017 года. Его контракт действует до конца 2022 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего вратаря семь матчей и восемь пропущенных голов за красно-белых во всех турнирах.

В понедельник, 22 августа, компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака», Леонид Федун вышел из состава акционеров и сложил полномочия президента клуба.