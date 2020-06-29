«Спартак» выплатил посредникам более 11 миллионов евро по итогам 2019 года

Российский футбольный союз (РФС) подвел итоги комиссии организации по работе с посредниками. Общая сумма вознаграждений посредникам от футболистов в целом в 2019 году составила 80 915 214,00 рублей.

Представлена статистика восьми клубов:

«Зенит» — 8 825 281 евро, 9 500 000 рублей.

ЦСКА — 4 233 299 евро.

«Спартак» — 11 685 950 евро.

«Ростов» — 2 533 000 евро, 77 000 долларов США.

«Краснодар» — 3 567 607,58 евро.

«Локомотив» — 63 212 425 рублей.

«Динамо» — 10 200 000 рублей.

«Крылья Советов» — 235 000 евро.