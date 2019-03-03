"Спартак" всего один раз начал весну с победы

С момента перехода чемпионата России на систему "осень-весна" "Спартак" только однажды победил в первом туре после возобновления чемпионата. В 2013 году красно-белые дома обыграли "Терек" и с тех пор никогда не начинали март успешно.

С 2014 по 2016 год москвичи уступали, а в последующие годы неизменно играли вничью. (Кирилл Бурдаков)

Первые матчи "Спартака" в чемпионате после зимней паузы:

Дата Соперник Счет Голы "Зенита" 05.03.2012 Рубин (г) 1:1 Эменике – Шаронов 10.03.2013 Терек (д) 3:1 Мовсисян-3 – Маурисиу 08.03.2014 Терек (г) 0:1 Маурисиу 08.03.2015 Краснодар (д) 1:3 Промес – Перейра, Ари, Ахмедов 06.03.2016 ЦСКА (г) 0:1 Муса 05.03.2017 Краснодар (г) 2:2 Фернанду, Луиз Адриану – Таски, в свои ворота, Смолов 04.03.2018 Локомотив (г) 0:0 - 03.03.2019 Краснодар (д) 1:1 Зе Луиш – Перейра

Итого: +1=4-3, мячи 8-10.

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