"Спартак" всего один раз начал весну с победы

С момента перехода чемпионата России на систему "осень-весна" "Спартак" только однажды победил в первом туре после возобновления чемпионата. В 2013 году красно-белые дома обыграли "Терек" и с тех пор никогда не начинали март успешно.
С 2014 по 2016 год москвичи уступали, а в последующие годы неизменно играли вничью. (Кирилл Бурдаков)
Первые матчи "Спартака" в чемпионате после зимней паузы:
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Голы "Зенита"
|
05.03.2012
|
Рубин (г)
|
1:1
|
Эменике – Шаронов
|
10.03.2013
|
Терек (д)
|
3:1
|
Мовсисян-3 – Маурисиу
|
08.03.2014
|
Терек (г)
|
0:1
|
Маурисиу
|
08.03.2015
|
Краснодар (д)
|
1:3
|
Промес – Перейра, Ари, Ахмедов
|
06.03.2016
|
ЦСКА (г)
|
0:1
|
Муса
|
05.03.2017
|
Краснодар (г)
|
2:2
|
Фернанду, Луиз Адриану – Таски, в свои ворота, Смолов
|
04.03.2018
|
Локомотив (г)
|
0:0
|
-
|
03.03.2019
|
Краснодар (д)
|
1:1
|
Зе Луиш – Перейра
Итого: +1=4-3, мячи 8-10.
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