23:07 | Футбол — РПЛ

"Спартак" всего один раз начал весну с победы

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С момента перехода чемпионата России на систему "осень-весна" "Спартак" только однажды победил в первом туре после возобновления чемпионата. В 2013 году красно-белые дома обыграли "Терек" и с тех пор никогда не начинали март успешно.

С 2014 по 2016 год москвичи уступали, а в последующие годы неизменно играли вничью. (Кирилл Бурдаков)

Первые матчи "Спартака" в чемпионате после зимней паузы:

Дата

Соперник

Счет

Голы "Зенита"

05.03.2012

Рубин (г)

1:1

Эменике – Шаронов

10.03.2013

Терек (д)

3:1

Мовсисян-3 – Маурисиу

08.03.2014

Терек (г)

0:1

Маурисиу

08.03.2015

Краснодар (д)

1:3

Промес – Перейра, Ари, Ахмедов

06.03.2016

ЦСКА (г)

0:1

Муса

05.03.2017

Краснодар (г)

2:2

Фернанду, Луиз Адриану – Таски, в свои ворота, Смолов

04.03.2018

Локомотив (г)

0:0

-

03.03.2019

Краснодар (д)

1:1

Зе Луиш – Перейра

Итого: +1=4-3, мячи 8-10.

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур. "Спартак" - "Краснодар" и другие матчи
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