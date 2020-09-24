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«Спартак» всегда приятно обыгрывать, но в этом сезоне он гораздо сильнее». Директор «Тамбова» о предстоящем матче с красно-белыми

13:01
Футболисты «Тамбова». Фото ФК «Тамбов»
Футболисты «Тамбова». Фото ФК «Тамбов»
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от субботней встречи со «Спартаком» в 9-м туре Тинькофф РПЛ.

— Будет ли «Тамбов» особым раздражителем для «Спартака» после двух побед в прошлом сезоне?

— «Спартак» всегда приятно обыгрывать, потому что такие победы в историю записываются. Но мы одинаково готовимся к каждому матчу. Хотели и «Локомотиву» не проиграть. Турнирная таблица поджимает, нужно набирать очки. Для нас сейчас каждый матч очень важен.

— «Спартак» в этом сезоне гораздо сильнее?

— Они прибавили. В этом сезоне «Спартак» смотрится гораздо интереснее. А что это разве не заметно? Они идут в самом верху турнирной таблицы и по игре сейчас в очень хорошей форме. «Спартак» в этом сезоне гораздо сильнее, хотя состав особо не поменялся. (Севастиан Терлецкий)

Матч «Тамбов» — «Спартак» состоится в субботу, 26 сентября, начало — в 14.00 (мск). «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице с 17 очками, уступая «Зениту» по дополнительным показателям. «Тамбов» занимает 13-ю строчку с 7 очками.

Следующий матч

Место: 13 | Очки: 7
Тамбов
П В В Н П
14:00 26/09/2020
- : -
+2 =0 -0 (5 - 2)
Место: 2 | Очки: 17
Спартак
В В П В В
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
С. Рыжиков
5.88
А. Килин
5.75
П. Карасев
5.75
Р. Зобнин
6.31
Д. Ларссон
6.31
С. Жиго
6.29
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