«Спартак» включил Медину в заявку на матч с «Балтикой»

Полузащитник Хесус Медина включен в заявку «Спартака» на матч второго тура РПЛ против «Балтики». Футболист пропустил старт сезона из-за микроповреждения.

26-летний Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля за 6 миллионов евро. Парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

Также в состав «Спартака» вернулся нападающий Александр Соболев, который отбывал дисквалификацию.

Матч «Спартак» — «Балтика» пройдет сегодня, 31 июля. Начало встречи — 19.30 мск.