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Сегодня, 18:04

Нападающий «Спартака» Николсон не приехал с командой на матч против «Балтики»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Шамар Николсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон пропустит матч 2-го тура РПЛ против «Балтики».

26-летний ямаец не приехал на игру вместе с командой.

Николсон еще ни разу не попадал в заявку «Спартака» на официальные матчи в сезоне-2023/24. В июле форвард принимал участие в Золотом кубке КОНКАКАФ, на котором занял третье место вместе со сборной Ямайки.

Матч «Спартак» — «Балтика» состоится в понедельник, 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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«Спартак» включил Медину в заявку на матч с «Балтикой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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