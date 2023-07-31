Нападающий «Спартака» Николсон не приехал с командой на матч против «Балтики»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон пропустит матч 2-го тура РПЛ против «Балтики».

26-летний ямаец не приехал на игру вместе с командой.

Николсон еще ни разу не попадал в заявку «Спартака» на официальные матчи в сезоне-2023/24. В июле форвард принимал участие в Золотом кубке КОНКАКАФ, на котором занял третье место вместе со сборной Ямайки.

Матч «Спартак» — «Балтика» состоится в понедельник, 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.