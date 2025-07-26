«Спартак» установил клубный антирекорд по ударам за матч в РПЛ в игре с «Балтикой»

«Спартак» в матче с «Балтикой» (0:3) во 2-м туре РПЛ установил клубный антирекорд по ударам за игру в чемпионате России, сообщает Opta Sports.

Красно-белые трижды пробили по воротам калининградцев и ни разу не попали в створ. Это антирекорд минимум с 2009 года, когда начали собирать данную статистику.

«Спартак» завершал домашний матч с «Балтикой» вдевятером после удалений Антона Заболотного и Маркиньоса.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Акроном», а «Балтика» дома примет «Оренбург».

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

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