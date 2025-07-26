«Краснодар» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Краснодар» принимает «Локомотив» в матче 2-го тура чемпионата России в субботу, 26 июля. Игра на «Ozon Арене» в Краснодаре начинается в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча краснодарцев и железнодорожников. Основные события игры «Краснодар» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

26 июля 2025, 19:00. Ozon Арена (Краснодар)

В прямом эфире матч показывает канал «Матч ТВ». Трансляция начинается за 15 минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» (в окне ретрансляции федерального телеэфира).

«Краснодар» и «Локомотив» начали выступление в этом сезоне РПЛ с разгромных побед: «быки» со счетом 3:0 победили «Пари НН» в Казани, а железнодорожники — «Сочи» в Москве.