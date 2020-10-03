«Спартак» ушел от поражения в матче с «Зенитом». На гол Ерохина ответил Понсе

«Спартак» в домашнем матче 10-го тура Тинькофф чемпионата России сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). На гол полузащитника Александра Ерохина красно-белые ответили точным ударом нападающего Эсекиэля Понсе на 86-й минуте.

«Зенит» и «Спартак» занимают первое и второе места в турнирной таблице — у команд по 21 очку.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1 (0:0)

Голы: Ерохин, 65 (0:1). Понсе, 86 (1:1).

«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Зобнин, Урунов (Ещенко, 84), Крал, Айртон, Ларссон (Маркитесов, 90), Понсе, Бакаев (Соболев, 53).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев (Сутормин, 90+2), Малком (Круговой, 90+2), Мостовой (Азмун, 72), Дзюба, Ерохин.

Предупреждения: Дуглас Сантос, 37. Соболев, 59. Барриос, 88. Ловрен, 89. Ещенко, 90+3.

Судьи: Кукуян (Сочи). Гаврилин (Владимир), Петросян (Бронницы).

ВАР: Карасев (Москва). Богач (Люберцы).

3 октября. Москва. Стадион «Открытие Арена».