Полузащитник «Спартака» Алекс Крал был заменен в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала». Он получил травму

Степень серьезности повреждения пока неизвестна. Вместо него на 31-й минуте на поле вышел Йоррит Хендрикс.

По ходу первого тайма красно-белые ведут 2:0. 22-летний чех в текущем сезоне провел 24 матча за «Спартак» во всех турнирах. В его активе четыре результативные передачи.