«Спартак» — «Урал»: Крал заменен из-за травмы
19:37
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал был заменен в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала». Он получил травму
Степень серьезности повреждения пока неизвестна. Вместо него на 31-й минуте на поле вышел Йоррит Хендрикс.
По ходу первого тайма красно-белые ведут 2:0. 22-летний чех в текущем сезоне провел 24 матча за «Спартак» во всех турнирах. В его активе четыре результативные передачи.
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