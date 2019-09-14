Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 9-го тура чемпионата России против «Урала». На поле с первых минут выйдет новичок команды полузащитник Алекс Крал.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Шюррле, Тил, Крал, Ларссон.

Запасные: Ребров, Марков, Кутепов, Рассказов, Ананидзе, Мельгарехо, Бакаев, Умяров, Руденко, Понсе.

«Урал»: Баклов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.

Запасные: Годзюр, Мамин, Насыров, Фидлер, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Юсупов.