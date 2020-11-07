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«Спартак» упустил победу в матче с «Уралом», Соболев оформил дубль

15:51
7 ноября. 14-й тур. «Урал» — «Спартак» — 2:2. Фото ФК «Урал».
7 ноября. 14-й тур. «Урал» — «Спартак» — 2:2. Фото ФК «Урал».
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В матче 14-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» принимал «Спартак». Встреча закончилась со счетом 2:2.

В составе красно-белых дубль оформил нападающий Александр Соболев. Москвичи дважды выходили вперед, но оба раза хозяева сравнивали счет. Голы за «Урал» забили Павел Погребняк и Рафал Аугустыняк.

«Спартак» набрал 28 очков и сравнялся с ЦСКА, но у армейцев есть матч в запасе.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

14-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 2:2 (1:2)

Голы: Соболев, 6 (0:1). Погребняк, 11 (1:1). Соболев, 45+1 — с пенальти (1:2). Аугустыняк, 60 (2:2).

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Кулаков, Рыков, Страндберг, Золотов, Егорычев, Йовичич (Мишкич, 82), Аугустыняк, Бикфалви, Эль-Кабир (Ефремов, 78), Погребняк.

«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Мозес (Умяров, 46), Крал, Зобнин, Ларссон, Айртон, Понсе (Кокорин, 82), Соболев (Бакаев, 89).

Предупреждения: Мозес, 34. Эль-Кабир, 44. Рыков, 45. Золотов, 53. Айртон, 86. Жиго, 89.

Судьи: Кукуян (Сочи). Усачев (Ростов-на-Дону), Богданов (Верея).

ВАР: Панин (Дмитров). Еремин (Москва).

7 ноября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

Урал — Спартак

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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