«Спартак» — «Уфа»: Понсе открыл счет уже на 3-й минуте
«Спартак» открыл счет в самом начале матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы». На 3-й минуте отличился нападающий Эсекиэль Понсе — 1:0.
Аргентинец получил мяч в выгодной позиции, смог выиграть силовую борьбу у защитника и пробил мимо вратаря соперников.
Для Понсе это уже четвертый гол в нынешнем сезоне. Он является лучшим бомбардиром красно-белых.
Методология
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