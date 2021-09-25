Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров заявил, что петербуржцы незаслуженно получили право на пенальти в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

«Нельзя ставить такие пенальти. Дзюба мог нарисовать — он за это и получил приз лучшего игрока матча, забил гол и нарисовал пенальти, — но это его хитрости, а судьи...

Формально есть касание. Но ты же должен понимать, если у тебя нога оторвана от земли, попадают в пятку — это не значит, что у Дзюбы должны две ноги подкоситься, и он должен на жопу падать моментально. Если бы реально сбивали — да, а так — нельзя», — заявил Быстров в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, команда набрала 23 очка и на шесть очков опережает идущий вторым московский «Локомотив».