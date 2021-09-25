Испанец Карреньо Буста стал вторым финалистом турнира в Метце
Испанец Пабло Карреньо Буста стал вторым финалистом теннисного турнира в Метце. В полуфинале он в упорном поединке обыграл француза Гаэля Монфиса — 7:5, 7:6.
Соперником Карреньо Буста в решающем матче станет поляк Хуберт Хуркач.
Метц (Франция)
Турнир ATP Moselle Open
Призовой фонд 481 270 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Пабло Карреньо Буста (Испания, 2) — Гаэль Монфис (Франция, 4) — 7:5, 7:6 (10:8)
Методология
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