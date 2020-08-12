«Спартак» удовлетворен решением РФС по поводу действий судей в матче с «Сочи»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что красно-белые удовлетворены решением Российского футбольного союза (РФС) признать ошибочными действия арбитров матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:2) Василия Казарцева и Алексея Еськова, однако отметил, что клуб не удовлетворен заявлениями главы проекта по внедрению ВАР в России Леонида Калошина.

Ранее Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что пенальти в ворота «Спартака» на 88-й минуте матча был назначен Казарцевым ошибочно, а Еськов, работавший на матче в качестве видеоассистента, допустил ошибку, не вмешавшись в решение главного арбитра.

— Мы удовлетворены, что действия судьи Казарцева и его ассистента признаны ошибочными, — приводит «РИА Новости» слова Газизова. — Вместе с тем вызывает недоумение позиция господина Калошина в эфире «Матч ТВ», где он отстаивал правоту в действиях Еськова, ссылаясь на протокол ВАР. Это недопустимая ситуация. Ясности как не было, так и нет.