Булыкин оценил интригу в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказал мнение об уровне конкуренции в текущем чемпионате РПЛ.

«Каждый сезон интересен по-своему. Сейчас в РПЛ действительно появилась борьба за призовые места. Все команды из группы лидеров находятся рядом. И потому вторая половина сезона будет увлекательной. Еще есть интрига и в нижней части турнирной таблицы. Интересно, сможет ли удержаться в РПЛ «Сочи». Все-таки это хороший клуб, регион и стадион. Посмотрим, как это получится у команды», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» — второй (36 очков). Замыкает тройку «Динамо» (32 очка).