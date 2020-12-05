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«Спартак» — «Тамбов»: прямая трансляция матча

15:00
«Спартак» примет «Тамбов» в матче 17-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» примет «Тамбов» в матче 17-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 5 декабря, состоится матч 17-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

«Тамбов» может выйти на эту игру не основным составом из-за проблем с долгами.

Следить за матчем «Спартак» — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Тамбов»

Спартак — Тамбов

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