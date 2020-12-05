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«Спартак» — «Тамбов»: команды обменялись голами в течение минуты

17:55
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«Спартак» забил второй гол «Тамбову» в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ. Гол 64-й минуте отличился Эсекиэль Понсе. Однак уже черекз минуту гости сократили отставание в счете. Отличился Герман Онугха. Счет с тал 2:1.

Спартак — Тамбов

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря




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