Кухарчук назвал переход в «Торпедо» позитивным моментом в сезоне

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о главных позитивных моментах в этом сезоне.

«Позитивные моменты сезона — это домашняя победа над «Факелом» с «Торпедо». Было много положительных эмоций, появилась надежда, что сможем выбраться из зоны вылета. Потом начало сезона в «Химках» при Юране, когда шли на седьмом месте. И еще один позитивный момент — это переход из «Химок» в «Торпедо». Был новый всплеск эмоций и новые задачи, которые хотел решить», — сказал Кухарчук «СЭ».

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице после 29 туров. Московский клуб досрочно вылетел из РПЛ.