Нападающий «Торпедо» Жажа назвал главное отличие бразильской лиги от российской

Нападающий «Торпедо» Жажа в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о главном отличии бразильского футбола от российского.

«Мне кажется, что самое главное отличие заключается в том, что в России футбол более контактный, много атлетизма и физики. В Бразилии же футбол более техничный», — сказал Жажа «СЭ».

22-летний бразилец перешел в московский клуб минувшей зимой на правах аренды из «Атлетико Паранаэнсе». Его соглашение рассчитано до июня 2023 года.

Всего он сыграл за московский клуб 6 матчей и не отметился результативными действиями.