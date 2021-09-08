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«Спартак» сохраняет интерес к опорнику «Васку да Гама» Гомесу

13:58
Бруно Гомес. Фото Instagram
Бруно Гомес. Фото Instagram
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«Спартак» сохраняет интерес к опорному полузащитнику «Васко да Гама» Бруно Гомесу, сообщает Supervasco со ссылкой на YouTube-канал «Attention, Vascainos!».

По информации источника, красно-белые пытались подписать 20-летнего бразильца в летнее трансферное окно за 2 миллиона евро, однако бразильский клуб счел предложение несоответствующим и попросил удвоить сумму, а также включить в сделку процент от следующей продажи игрока. Сообщается, что «Спартак» продолжит следить за футболистом и попытается подписать его зимой в случае, если тот продолжит проявлять себя в составе нынешней команды.

В нынешнем сезоне Бруно Гомес провел 18 матчей за «Васко да Гама», на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.supervasco.com/noticias/spartak-moscow-ainda-estaria-interessado-em-bruno-gomes-317490.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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