«Спартак» сохраняет интерес к опорнику «Васку да Гама» Гомесу
«Спартак» сохраняет интерес к опорному полузащитнику «Васко да Гама» Бруно Гомесу, сообщает Supervasco со ссылкой на YouTube-канал «Attention, Vascainos!».
По информации источника, красно-белые пытались подписать 20-летнего бразильца в летнее трансферное окно за 2 миллиона евро, однако бразильский клуб счел предложение несоответствующим и попросил удвоить сумму, а также включить в сделку процент от следующей продажи игрока. Сообщается, что «Спартак» продолжит следить за футболистом и попытается подписать его зимой в случае, если тот продолжит проявлять себя в составе нынешней команды.
В нынешнем сезоне Бруно Гомес провел 18 матчей за «Васко да Гама», на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.supervasco.com/noticias/spartak-moscow-ainda-estaria-interessado-em-bruno-gomes-317490.html
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