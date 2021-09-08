«Зенит» был готов включить Ерохина и Сутормина в сделку по переходу Влашича из ЦСКА

По информации «СЭ», «Зенит» в сделку по переходу экс-нападающего ЦСКА Николы Влашича мог включить Александра Ерохина и Алексея Сутормина.

Также ЦСКА предлагали Себастьяна Дриусси или Эммануэля Мамману.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что в летнее трансферное окно «Зенит» предлагал ЦСКА за Влашича 20 миллионв евро плюс Ерохина и еще одного российского игрока.

В итоге 31 августа 23-летний хорват перешел в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро (ЦСКА выкупил его у «Эвертона» в 2019 году за 15, 7 миллиона).

В прошедшем сезоне Влашич провел 26 матчей в РПЛ, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.