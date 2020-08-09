«Спартак» — «Сочи»: почему не удален сочинец Терехов?
21:10
На 40-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Сочи» арбитр Василий Казарцев принял верное решение, наказав игрока гостей Сергея Терехова предупреждением за грубый фол, совершенный против спартаковца Павла Маслова.
По правилам игры и современным трактовкам, такое нарушение правил карается именно желтой карточкой, а не красной. Будь действия Терехова агрессивнее, соверши он прыжок, примени чрезмерную силу и/или попади в более высокую часть ноги — тогда у Казарцева возникли бы основания для применения красной карточки. (Александр Бобров)
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