На 40-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Сочи» арбитр Василий Казарцев принял верное решение, наказав игрока гостей Сергея Терехова предупреждением за грубый фол, совершенный против спартаковца Павла Маслова.

По правилам игры и современным трактовкам, такое нарушение правил карается именно желтой карточкой, а не красной. Будь действия Терехова агрессивнее, соверши он прыжок, примени чрезмерную силу и/или попади в более высокую часть ноги — тогда у Казарцева возникли бы основания для применения красной карточки. (Александр Бобров)