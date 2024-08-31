«Спартак» сыграет с «Рубином» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 31 августа. Игра пройдет на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 45 минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Ключевые события матча «Спартак» — «Рубин» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первых шести турах чемпионата России «Спартак» набрал 11 очков, а «Рубин» — 10.

В сехоне-2023/24 «Спартак» выиграл у «Рубина» оба матча в РПЛ. В итоговой таблице москвичи стали пятыми, а казанцы — восьмыми.

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