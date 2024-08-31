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«Ахмат» — «Акрон»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ахмат» встретится с «Акроном» в матче 7-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Футболисты &amp;quot;Акрона&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Акрон&quot;

«Ахмат» и «Акрон» встретятся в матче 7-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 31 августа. Игра пройдет на «Ахмат Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Акрон

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Также игру из эфира «Матч! Премьер» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

«Акрон» и «Ахмат» набрали по четыре очка в шести турах чемпионата России. У грозненцев четыре ничьи и два поражения, у тольяттинцев одна победа, одна ничья и четыре проигрыша.

В сезоне-2023/24 «Ахмат» занял 10-е место в РПЛ, а «Акрон» финишировал третьим в первой лиге, после чего победил в стыковых матчах «Урал».

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Ахмат
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2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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