«Спартак» — «Рубин: Барко открыл счет с пенальти

«Спартак» открыл счет в матче против «Рубина» в 7-м туре РПЛ — 1:0.

На 74-й минуте с пенальти отличился Эсекиэль Барко. За 10 минут до этого красно-белые остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Роман Зобнин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».