«Спартак» — «Рубин»: оба предупреждения Зобнину вынесены правильно. Кто помог Карасеву удалить спартаковца?

На 45+1-й и 62-й минутах матча 7-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин» судья Сергей Карасев правильно вынес предупреждения Роману Зобнину. За вторым из них последовала красная карточка и удаление — спартаковец покинул поле, заработал дисквалификацию и пропустит игру с махачкалинским «Динамо».

Решения арбитра не вызывают сомнений. Вопрос только в том, кто подсказал Карасеву в первом случае, что Зобнин ударил соперника локтем и должен понести соответствующее наказание. Видеоарбитр, чьи обязанности сегодня выполнял Евгений Турбин, не имеет права подсказывать судье, что нужно показать желтую карточку. А рефери сделал это через паузу — явно после консультации с кем-то. Помог резервный Егор Егоров?