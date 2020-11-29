Источник: полиция на игре «Ротором» задержала десятки фанатов «Спартака» без масок
19:58
Несколько десятков фанатов «Спартака» задержаны за нарушение масочного режима перед матчем 16-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ротора», утверждает Telegram-канал «Мутко против».
Фанатов без масок задерживают, как только они заходят на территорию стадиона. Большинство из них были задержаны уже во время прохождения контроля, причем забирают даже тех, у кого маска надета на подбородок.
Почти все задержанные будут доставлены в ОВД «Покровское-Стрешнево». Там на них будет составлен протокол по ст. 3.18 КОАП.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие
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