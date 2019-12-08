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«Спартак» — «Ростов»: все голы матча

20:53
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«Спартак» в Москве проиграл «Ростову» (1:4) в матче 19-го тура чемпионата России. Игра прошла на стадионе «Открытие Арена».

На 22-й минуте матча счет открыл форвард гостей Бактиер Зайнутдинов. Спустя 23 минуты в ворота красно-белых назначили 11-метровый удар за игру рукой хавбеком москвичей Наилем Умяровым, но полузащитник «Ростова» Ивелин Попов не реализовал пенальти, исполнив «паненку» — вратарь «Спартака» Александр Максименко отбил удар.

На 53-й минуте встречи удвоил преимущество гостей хавбек Алексей Ионов. Спустя 26 минут отличился защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков. На 81-й минуте сократил разрыв в счете форвард красно-белых Эсекиэль Понсе, а на 83-й дубль оформил Зайнутдинов.

22-я минута: гол Зайнутдинова

45-я минута: незабитый пенальти Попова и сэйв Максименко

53-я минута: гол Ионова

79-я минута: гол Чистякова

81-я минута: гол Понсе

83-я минута: второй гол Зайнутдинова

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».

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Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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