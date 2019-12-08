«Спартак» в Москве проиграл «Ростову» (1:4) в матче 19-го тура чемпионата России. Игра прошла на стадионе «Открытие Арена».

На 22-й минуте матча счет открыл форвард гостей Бактиер Зайнутдинов. Спустя 23 минуты в ворота красно-белых назначили 11-метровый удар за игру рукой хавбеком москвичей Наилем Умяровым, но полузащитник «Ростова» Ивелин Попов не реализовал пенальти, исполнив «паненку» — вратарь «Спартака» Александр Максименко отбил удар.

На 53-й минуте встречи удвоил преимущество гостей хавбек Алексей Ионов. Спустя 26 минут отличился защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков. На 81-й минуте сократил разрыв в счете форвард красно-белых Эсекиэль Понсе, а на 83-й дубль оформил Зайнутдинов.

22-я минута: гол Зайнутдинова

? Шомуродов в падении пробил головой, но попал в штангу. Первым на отскоке оказался Зайнутдинов, который и открыл счёт в матче.



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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/vVPX1l3dVw — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019

45-я минута: незабитый пенальти Попова и сэйв Максименко

53-я минута: гол Ионова

? Элдор Шомуродов покатил на дальний угол вратарской, где совершенно один оказался Алексей Ионов. 0-2!



? #СпартакРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/QbiD3v1OJk — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019

79-я минута: гол Чистякова

81-я минута: гол Понсе

83-я минута: второй гол Зайнутдинова

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».

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