«Спартак» — «Ростов»: все голы матча
«Спартак» в Москве проиграл «Ростову» (1:4) в матче 19-го тура чемпионата России. Игра прошла на стадионе «Открытие Арена».
На 22-й минуте матча счет открыл форвард гостей Бактиер Зайнутдинов. Спустя 23 минуты в ворота красно-белых назначили 11-метровый удар за игру рукой хавбеком москвичей Наилем Умяровым, но полузащитник «Ростова» Ивелин Попов не реализовал пенальти, исполнив «паненку» — вратарь «Спартака» Александр Максименко отбил удар.
На 53-й минуте встречи удвоил преимущество гостей хавбек Алексей Ионов. Спустя 26 минут отличился защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков. На 81-й минуте сократил разрыв в счете форвард красно-белых Эсекиэль Понсе, а на 83-й дубль оформил Зайнутдинов.
22-я минута: гол Зайнутдинова
? Шомуродов в падении пробил головой, но попал в штангу. Первым на отскоке оказался Зайнутдинов, который и открыл счёт в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019
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45-я минута: незабитый пенальти Попова и сэйв Максименко
Незабитый пенальти Ивелина Попова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019
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53-я минута: гол Ионова
? Элдор Шомуродов покатил на дальний угол вратарской, где совершенно один оказался Алексей Ионов. 0-2!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019
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79-я минута: гол Чистякова
? Третий гол ростовчан в сегодняшней игре забил Дмитрий Чистяков.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019
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81-я минута: гол Понсе
? Эсекель Понсе после передачи Ларссона переправляет мяч в ворота ростовчан.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019
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83-я минута: второй гол Зайнутдинова
?? Бактиёр Зайнутдинов оформляет дубль в сегодняшней встрече.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019
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«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».
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