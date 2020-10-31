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«Спартак» — «Ростов»: трансляция матча — в 16.30

14:30
«Спартак» примет «Ростов» в матче 13-го тура РПЛ. Фото ФК «Спартак»
«Спартак» примет «Ростов» в матче 13-го тура РПЛ. Фото ФК «Спартак»
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В субботу, 31 октября, состоится матч 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне красно-белые в двух встречах смогли взять всего одно очков. Также «Спартак» победил «Ростов» в матче 1/8 финала Кубка России.

Следить за матчем «Спартак» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Ростов»

Спартак — Ростов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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