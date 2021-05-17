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«Спартак» разместил баннер с благодарностью Тедеско на фасаде арены

12:31
«Спартак» попрощался с Тедеско. Фото ФК «Спартак»
«Спартак» попрощался с Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» поблагодарил за работу в клубе главного тренера Доменико Тедеско.

На одном из фасадов «Открытие Арены», домашнего стадиона «Спартака», появилась надпись «Спасибо, Доменико!».

Тедеско был назначен на пост в «Спартаке» в октябре 2019 года. В сезоне-2020/21 под его руководством столичный клуб занял 2-е место в РПЛ и заработал путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: расставание после сезона 2020/21 — кто будет новым главным тренером