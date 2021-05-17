«Спартак» разместил баннер с благодарностью Тедеско на фасаде арены
12:31
«Спартак» поблагодарил за работу в клубе главного тренера Доменико Тедеско.
На одном из фасадов «Открытие Арены», домашнего стадиона «Спартака», появилась надпись «Спасибо, Доменико!».
Тедеско был назначен на пост в «Спартаке» в октябре 2019 года. В сезоне-2020/21 под его руководством столичный клуб занял 2-е место в РПЛ и заработал путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
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