«Спартак» разместил баннер с благодарностью Тедеско на фасаде арены

«Спартак» поблагодарил за работу в клубе главного тренера Доменико Тедеско.

На одном из фасадов «Открытие Арены», домашнего стадиона «Спартака», появилась надпись «Спасибо, Доменико!».

Тедеско был назначен на пост в «Спартаке» в октябре 2019 года. В сезоне-2020/21 под его руководством столичный клуб занял 2-е место в РПЛ и заработал путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.