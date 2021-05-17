Семин назвал лучших тренеров РПЛ в сезоне 2020/2021

Бывший главный тренер «Локомотива» рассказал, кого считает лучшими тренерами Тинькофф РПЛ в сезоне 2020/2021.

«Семак — 1-й, Игорь Черевченко из «Химок»— 2-й, а Леонид Слуцкий («Рубин») — 3-й. Со Слуцким связаны, наверно, самые хорошие моменты нашей премьер-лиги. Семак — чемпион, Черевченко, который взял «Химки», если посчитать количество набранных очков — он вообще среди лучших с тех пор, как пришел. Слуцкий — его игроки очень сильно прогрессируют, на его команду интереснее смотреть», — приводит слова Семина РБК.

В прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом страны в третий раз подряд. «Рубин» занял четвертое место и попал в квалификацию нового турнира УЕФА – Лиги конференций. А «Химки» завершили сезон на восьмой позиции с 45 очками.