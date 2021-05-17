Символическая сборная РПЛ-2020/21. Версия «СЭ»
12:30
Представляем символическую сборную лучших игроков чемпионата России по оценкам «СЭ».
Символическая сборная чемпионата России-2020/21. Фото «СЭ»
Наивысший балл в этом сезоне премьер-лиги получил форвард «Спартака» Александр Соболев — в среднем 6,45 в 22 играх.
В тройке лучших также — форвард «Зенита» Артем Дзюба (6,37 в 27 матчах) и полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа (6,32 в 25).
Первую пятерку дополняют форвард «Зенита» Сердар Азмун (6,27 в 24 играх) и нападающий «Спартака» Джордан Ларссон (6,24 в 29).
Лучший из защитников — игрок «Зенита» Дуглас Сантос (6,21 в 28 играх, 6-е место по оценкам «СЭ»), у вратарей — капитан ЦСКА Игорь Акинфеев (6,11 в 28 играх, 11-е место по оценкам «СЭ»).
Лучшие по оценкам. Фото «СЭ»
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