Символическая сборная РПЛ-2020/21. Версия «СЭ»

Представляем символическую сборную лучших игроков чемпионата России по оценкам «СЭ».

Символическая сборная чемпионата России-2020/21. Фото «СЭ»

Наивысший балл в этом сезоне премьер-лиги получил форвард «Спартака» Александр Соболев — в среднем 6,45 в 22 играх.

В тройке лучших также — форвард «Зенита» Артем Дзюба (6,37 в 27 матчах) и полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа (6,32 в 25).

Первую пятерку дополняют форвард «Зенита» Сердар Азмун (6,27 в 24 играх) и нападающий «Спартака» Джордан Ларссон (6,24 в 29).

Лучший из защитников — игрок «Зенита» Дуглас Сантос (6,21 в 28 играх, 6-е место по оценкам «СЭ»), у вратарей — капитан ЦСКА Игорь Акинфеев (6,11 в 28 играх, 11-е место по оценкам «СЭ»).