«Спартак» рассчитывает ограничиться двумя трансферами зимой

В зимнее трансферное окно «Спартак» планирует ограничиться двумя подписаниями, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, зимняя кампания красно-белых значительно не изменится даже в случае прихода в клуб нового главного тренера. Также отмечается, что если Гильермо Абаскаль, возглавляющий «Спартак», сохранит свою должность, то переход форварда «Торино» Антонио Санабрии все равно будет маловероятен.

34-летний испанский специалист возглавляет московскую команду с лета 2022 года.

После 14 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. 12 ноября красно-белые сыграют против «Ростова».