Защитник «Пари НН» Стаматов пропустит около месяца из-за перелома стопы

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал «СЭ» о сроках восстановления защитника нижегородцев Матео Стаматова, получившего травму в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

«У Матео диагностировали перелом стопы. Восстановление займет 3-4 недели», — сказал Кондратов «СЭ».

Стаматов ушел со стадиона на костылях после гостевого поражения в матче 14-го тура РПЛ от ЦСКА (2:3).

Стаматов был заменен на 27-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Иброхимхалил Юлдошев.