Глушаков: «Хочу, чтобы сын был спартаковец. А жена — чтобы армеец»

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, болельщиком какого клуба хотел бы вырастить новорожденного сына.

Футболист выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, став с командой чемпионом России (2016/17). Его супруга — также футболист, полузащитник женского ЦСКА Ксения Коваленко.

«Хочу, чтобы сын был спартаковец. А жена хочет, чтобы он был армеец. Вырастет — выберет сам. Главное, чтобы был хороший человек», — сказал Глушаков.

37-летний футболист принял участие в ретро-матче легенд красно-белых и московского «Динамо», который проходит на «Лукойл Арене» в память о Федоре Черенкове.