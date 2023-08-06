Игрок «GOATS» считает, что Дзюба продолжит карьеру в медийном футболе

Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос и игрок медиафутбольного клуба «GOATS» в интервью «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Игрок-то крутой. Знаю его, потому что Малком с ним пересекался. У Артема хорошая статистика в матчах за «Зенит», сейчас неплохо выглядит в «Локо». Думаю, еще года два Дзюба поиграет в РПЛ. А потом продолжит карьеру в медийном футболе», — сказал Лопес Де Матос «СЭ».

Ранее журналист Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале сообщил, что Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на 90% будут принимать участие в следующем сезоне Медиалиги.

Полностью интервью Лорана Лопеса Де Матоса читайте на сайте «СЭ».