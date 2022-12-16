«Спартак» продлил контракт с Даниилом Зориным до 2026 года
«Спартак» продлил контракт с полузащитником Даниилом Зориным до 2026 года, сообщает пресс-служба клуба.
18-летний воспитанник красно-белых в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом ЮФЛ-1, а в октябре 2022 года дебютировал за основу в матче с «Химками» (5:0). В первой же игре в РПЛ Зорин отдал голевую передачу.
Также в текущем сезоне полузащитник сыграл за основу «Спартака» еще одим матч в РПЛ и два в Кубке России, не отметившись в них результативными действиями.
Источник: https://t.me/fcsmtg/4656
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|36
|
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|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
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|
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|
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|25
|
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|7
|4
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|
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|6
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|5
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|
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|4
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|
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
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|3
|4
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|13
|
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|3
|3
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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Краснодар
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|И
|К
|Ж
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Локомотив
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|3
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