«Спартак» продлил контракт с Даниилом Зориным до 2026 года

«Спартак» продлил контракт с полузащитником Даниилом Зориным до 2026 года, сообщает пресс-служба клуба.

18-летний воспитанник красно-белых в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом ЮФЛ-1, а в октябре 2022 года дебютировал за основу в матче с «Химками» (5:0). В первой же игре в РПЛ Зорин отдал голевую передачу.

Также в текущем сезоне полузащитник сыграл за основу «Спартака» еще одим матч в РПЛ и два в Кубке России, не отметившись в них результативными действиями.